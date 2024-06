Siemens Energy mit Milliardenauftrag aus Saudi-Arabien

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat den Energietechnikkonzern Siemens Energy mit dem Bau von Kraftwerken im Milliardenwert beauftragt. In den kommenden Jahren sollen zwei Gas- und Dampfturbinenkraftwerke in dem Wüstenstaat gebaut werden, wie der Dax-Konzern (DAX) am Montag in München bekannt gab. Diese sollen dann zusammen fast vier Gigawatt Energie liefern. Zudem wurde ein Wartungsvertrag über 25 Jahre geschlossen. Den Angaben nach sind die Aufträge etwa 1,5 Milliarden US-Dollar (1,4 Mrd Euro) schwer.

Die beiden Kraftwerke Taiba 2 und Qassim 2 sollen planmäßig im Mai 2026 ans Netz gehen. Im Jahr darauf sollen sie dann dauerhaft als kombinierte Gas- und Dampfkraftwerke betrieben werden./ngu/jha/