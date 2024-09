Siemens Energy verlängert Vertrag von Konzernchef Bruch

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat den Vertrag seines Vorstandschefs Christian Bruch um weitere fünf Jahre verlängert. Das Arbeitspapier des Managers laufe nun bis zum April 2030, teilte der DAX-Konzern am Mittwochabend im Anschluss an eine Aufsichtsratssitzung in München mit. "Christian Bruch hat Siemens Energy in seiner ersten Amtszeit durch turbulente Zeiten geführt", sagte Oberkontrolleur Joe Kaeser laut Mitteilung. Die konventionellen Geschäfte im Konzern habe Bruch mit seinem Team auf neue Ebenen gehoben und den existenziellen Verfall der Windkraftsparte Gamesa gestoppt. "Die geplante Rückkehr des Windgeschäfts in die Gewinnzone ab 2026 wird eines der größten Sanierungsprojekte der Siemens-Geschichte abschließen", sagte Kaeser. Dass Bruch weiter das Vertrauen des Aufsichtsrats hat, hatte sich bereits vergangenes Jahr abgezeichnet. Bruch leitet Siemens Energy seit 2020./men