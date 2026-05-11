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Siemens Energy will Aktienrückkauf beschleunigen

12.05.26 07:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy will nach einem guten zweiten Geschäftsquartal noch in diesem Geschäftsjahr weitere Mittel an seine Aktionäre fließen lassen. So soll das laufende Aktienrückkaufprogramm um bis zu einer Milliarde Euro beschleunigt werden, teilte das Unternehmen am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung endgültiger Zahlen mit. Den Schritt begründete das Unternehmen mit den positiven Mittelzuflüssen.

Damit erhöhen sich die gesamten Ausschüttungen an die Aktionäre 2025/26 (per Ende September) auf bis zu 3,6 Milliarden Euro, wie es hieß. Siemens Energy hat im laufenden Geschäftsjahr den Angaben zufolge bereits rund 2,4 Milliarden Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an seine Aktionäre zurückfließen lassen. Von der geplanten Rückkauftranche von 2 Milliarden Euro wurden bislang etwa 1,8 Milliarden Euro umgesetzt; hinzu kommt die im März ausgezahlte Dividende von 0,6 Milliarden Euro.

Im vergangenen November hatte Siemens Energy Aktienrückkäufe über insgesamt bis zu sechs Milliarden Euro bis 2028 angekündigt.

Die Geschäfte laufen derzeit bei dem Konzern rund, der bereits Ende April dank einer robusten Nachfrage deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn veröffentlicht und die Jahresprognose erhöht hatte. Der Krieg im Nahen Osten hat sich dabei den Angaben zufolge bislang nur sehr begrenzt auf Auftragseingang, Umsatz und Rentabilität ausgewirkt./nas/la/he

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