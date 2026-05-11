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Siemens erwägt Übernahme von Bahntechnikfirma Mer Mec - Agentur

12.05.26 12:44 Uhr
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DOW JONES--Siemens will sich einem Agenturbericht zufolge möglicherweise im Bereich Bahntechnik verstärken. Der Konzern erwäge die Übernahme der Mer Mec SpA, einem italienischen Hersteller von Signal- und Kommunikationsausrüstung für Bahnen, wie Bloomberg berichtet. Mer Mec könnte in einem Deal mit über 1 Milliarde Euro bewertet werden. Siemens lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

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(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 06:45 ET (10:45 GMT)

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