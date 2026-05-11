Siemens erwägt Übernahme von Bahntechnikfirma Mer Mec - Agentur
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Siemens will sich einem Agenturbericht zufolge möglicherweise im Bereich Bahntechnik verstärken. Der Konzern erwäge die Übernahme der Mer Mec SpA, einem italienischen Hersteller von Signal- und Kommunikationsausrüstung für Bahnen, wie Bloomberg berichtet. Mer Mec könnte in einem Deal mit über 1 Milliarde Euro bewertet werden. Siemens lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/brb
(END) Dow Jones Newswires
May 12, 2026 06:45 ET (10:45 GMT)
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Shoulder Innovations
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shoulder Innovations
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent