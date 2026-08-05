Siemens erzielt Rekordauftragseingang - Ergebnisausblick erhöht

06.08.26 07:04 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens hat im dritten Quartal weiter Fahrt aufgenommen und im Neugeschäft und beim operativen Ergebnis Rekordwerte erzielt. Der Konzern kann dabei auf ein robustes Geschäft in seinen beiden digitalen Kernsparten blicken. So profitiert Siemens von einer hohen Nachfrage im Zusammenhang mit dem massiven Ausbau von KI-Rechenzentren sowie bei der Sparte Digital Industrie, die die Industrieautomatisierung sowie das Software-Geschäft enthält.

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So kletterte der Auftragseingang angetrieben von der Sparte Smart Infrastructure um 13 Prozent auf 27,9 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten erwartet. Der Umsatz stieg um sieben Prozent auf rund 20,8 Milliarden Euro. Vergleichbar - also ohne Währungs- und Portfolioeffekte - lag das Wachstum bei acht Prozent. Das Ergebnis im Industriegeschäft legte um ein Viertel auf 3,5 Milliarden Euro zu. Hier profitierte Siemens auch von Zollrückerstattungen in den USA, vor allem bei der Medizintechniktochter Siemens Healthineers. Unter dem Strich verdiente Siemens mit 2,6 Milliarden Euro 15 Prozent mehr. Auch hier schnitt Siemens besser ab als gedacht.

Als Folge hob Siemens seine Ergebnisprognose für 2025/26 (per Ende September) an. So soll das Ergebnis je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten nun auf 11,20 bis 11,50 Euro klettern. Bislang hatte Siemens 10,70 bis 11,10 Euro in Aussicht gestellt. Der Umsatzausblick wurde hingegen bekräftigt, Siemens erwartet weiter ein vergleichbares Wachstum von sechs bis acht Prozent. Dabei ging der Konzern zuletzt bereits davon aus, das obere Ende der Spanne zu erreichen. Für Smart Infrastructure hob das Unternehmen die Erwartungen für Umsatz und Marge an./nas/jha/