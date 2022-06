Siemens Gamesa mit Bereinigung

Eigentlich sollten Unternehmen aus der Branche der Erneuerbaren Energien von der Energiewende in Deutschland profitieren, doch das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Sind Entlassungen die Rettungsmöglichkeit?

Der neue Chef des kriselnden Windenergieunternehmens Siemens Gamesa hält im Zuge der Sanierung Stellenstreichungen oder die Schließung von Werken für möglich. „Derzeit kann ich gar nichts ausschließen, so leid mir das tut“, antwortete Jochen Eickholt in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem „Handelsblatt“ auf eine entsprechende Frage.

Das Management überlege gerade, wie die Kosten am besten gesenkt werden könnten. „Wir müssen die Kosten dort reduzieren, wo sie uns am meisten wehtun.“ In Spanien sei zum Beispiel das Lohnkostenniveau deutlich anders als etwa in Dänemark. „Bei einem Kostenproblem würde ich also nicht unbedingt als Erstes an Spanien denken.“ Eickholt kündigte für Ende Juli, Anfang August detailliertere Aussagen zur Sanierung der angeschlagenen Tochter von Siemens Energy an. Ein Verkauf der Onshore-Sparte sei allerdings derzeit kein Thema.

Jetzt registrieren und die Siemens Gamesa-Aktie kaufen

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Eickholt hatte im März das Ruder bei dem verlusteschreibenden Unternehmen übernommen. Mittlerweile plant Siemens Energy, die Tochter ganz zu übernehmen, um noch eine Rettung zu ermöglichen. Es werde aber mehrere Jahre dauern, bis die Probleme bei Siemens Gamesa gelöst seien, hatte Siemens-Energy-Chef Christian Bruch gesagt.

Siemens Gamesa-Aktie stabilisiert sich

Die Aktie von Siemens Gamesa fällt seit Anfang 2021 deutlich ab und hat seitdem mehr als 50 Prozent seines Wertes verloren. Anfang Mai fiel die Aktie auf ein Mehrjahrestief bei 12,50 Euro, konnte sich aber seitdem deutlich erholen. Begleitet von einem steigenden MACD (Momentum) kletterte der Titel auf 18 Euro und nähert sich dem nächsten Widerstand bei rund 21 Euro an. Erst ein Ausbruch über dieses Niveau würde die charttechnische Situation nachhaltig verbessern.

Am Erfolg von Siemens Gamesa lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

Aktienkaufen bei eToro – so einfach geht es.

Die eToro-Plattform bietet Investoren aus aller Welt eine einzigartige Gelegenheit, ihrem Portfolio Aktien hinzuzufügen. Seit Anfang 2018 führt jeder KAUF-Auftrag ohne Hebel zum Kauf des zugrunde liegenden Vermögenswerts durch eToro; er wird danach im Namen des Kunden verwahrt. Dies gilt auch in Fällen, in denen Sie in einen CopyPortfolio investieren oder einen Trader kopieren: Wenn der kopierte Trader Aktien kauft, besitzen Sie automatisch einen Teil seines Aktienbestandes.

Aktien über eToro handeln, das sind die Vorteile:

Vertrauen – Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt.

– Ihre Aktien werden unter Ihrem Namen bei einem EU-regulierten Unternehmen verwahrt. Versicherung – Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert.

– Ihr Depot und die dazugehörigen Vermögenswerte sind gemäß den Nutzungsbedingungen der CySEC versichert. Dividenden – Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben.

– Sollte das Unternehmen eine Dividende ausschütten, erhalten Anleger die jeweilige Dividende gutgeschrieben. Keine Depotgebühren – Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie keine Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an.

– Aktien auf eToro zu kaufen bedeutet, dass Sie Depot- und Ordergebühren sowie Provisionen bezahlen. Beim An- und Verkauf einer Aktie fällt eine Geld-Briefspanne an. Einfache Bedienung – Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar.

– Ihr Depot ist jederzeit online und über Apps verfügbar. Diversifizierung – Erstellen Sie ein Depot aus Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffen und mehr.

Jetzt registrieren und Aktien kaufen

Über eToro:

Seit über einem Jahrzehnt ist eToro in der weltweiten Fintech-Revolution Vorreiter. Es ist das weltweit führende Netzwerk für Social Trading, mit Millionen registrierten Nutzern und mit einer Reihe innovativer Tools für Trading und Investment. Seit Anfang 2018 ermöglicht eToro den Kauf und Verkauf von Aktien.

Mehr: https://www.etoro.com/ CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. 67% der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.