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Siemens Healthineers-Aktie: Barclays Capital vergibt Overweight

25.03.26 14:07 Uhr
Barclays Capital ändert die Perspektive: Neues Rating für Siemens Healthineers-Aktie | finanzen.net

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Siemens Healthineers-Papiers durch Barclays Capital-Analyst Hassan Al-Wakeel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
37,04 EUR 0,17 EUR 0,46%
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 59 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizintechnikkonzern dürfte unterhalb der angestrebten Bandbreite gewachsen sein, schrieb Hassan Al-Wakeel in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zudem rechne er aufgrund hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr, negativer Wechselkurseffekte und Zölle mit einem Profitabilitätsrückgang.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:51 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 36,96 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 48,81 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 311.678 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2026 um 15,7 Prozent ein. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 05:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquellen: Siemens AG

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DatumRatingAnalyst
14:06Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
24.03.2026Siemens Healthineers OutperformRBC Capital Markets
24.03.2026Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
16.03.2026Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
13.03.2026Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14:06Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
24.03.2026Siemens Healthineers OutperformRBC Capital Markets
24.03.2026Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
16.03.2026Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
13.03.2026Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.02.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
05.02.2026Siemens Healthineers NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026Siemens Healthineers NeutralUBS AG
22.01.2026Siemens Healthineers NeutralUBS AG
15.01.2026Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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