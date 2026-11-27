Experten-Analyse

Das Siemens Healthineers-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst David Adlington genauer unter die Lupe genommen.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 57,40 Euro auf "Overweight" belassen. 2027 könnte wieder ein Jahr werden, in dem die fundamentale Ausgangslage schwierig erscheine, es aber eine Menge Chancen gebe, schrieben die Experten um David Adlington am Donnerstag in ihrem großen Ausblick für die MedTech-Branche. Sie weisen vor allem auf die "Kraft des Understatement" hin, wenn zunächst wenig versprochen, dann aber viel geliefert wird. Siemens Healthineers sehen die Experten optimistisch, auch wenn der Aktienüberhang der Mutter Siemens noch eine Belastung sei.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:29 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 43,68 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 31,41 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 25.119 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 0,4 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 22:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.