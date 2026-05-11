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Einstufung im Blick

Siemens Healthineers-Aktie: Outperform-Bewertung durch Bernstein Research

12.05.26 11:52 Uhr
Bernstein Research ändert die Perspektive: Neues Rating für Siemens Healthineers-Aktie | finanzen.net

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Siemens Healthineers-Aktie durch Bernstein Research.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
33,92 EUR 0,28 EUR 0,83%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52,15 auf 45,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal hätten die Markterwartungen verfehlt, schrieb Susannah Ludwig am Montagabend. Zudem habe sich der Ausblick des Medizintechnikkonzerns verdüstert. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen für 2026 und 2027.

Aktienanalyse online: Die Siemens Healthineers-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:36 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 33,91 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 34,77 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 210.279 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 22,7 Prozent zurück. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 31.07.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 20:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

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