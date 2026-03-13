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Siemens Healthineers-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Outperform ein

16.03.26 13:34 Uhr
Aktie von Siemens Healthineers unter der Lupe: Bernstein Research veröffentlicht neue Bewertung | finanzen.net

Bernstein Research hat eine umfassende Prüfung der Siemens Healthineers-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
38,39 EUR -0,47 EUR -1,21%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 52,15 Euro auf "Outperform" belassen. Die europäische Medizintechnikbranche verzeichne ein durchschnittliches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, schrieb Susannah Ludwig am Sonntag. Dabei wirkten sich demografische Trends wie die alternde Bevölkerung und die zunehmende Verbreitung in Regionen mit geringer Marktdurchdringung positiv auf die Umsatzentwicklung aus.

Aktienanalyse online: Die Siemens Healthineers-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:15 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 38,36 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 35,95 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 158.237 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 12,6 Prozent nach unten. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 23:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquellen: testing / Shutterstock.com

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Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
13:31Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
13.03.2026Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
09.03.2026Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
20.02.2026Siemens Healthineers OutperformRBC Capital Markets
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13:31Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
13.03.2026Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
09.03.2026Siemens Healthineers KaufenDZ BANK
20.02.2026Siemens Healthineers OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.02.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
05.02.2026Siemens Healthineers NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026Siemens Healthineers NeutralUBS AG
22.01.2026Siemens Healthineers NeutralUBS AG
15.01.2026Siemens Healthineers NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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