Aktieneinstufung

Bernstein Research hat eine umfassende Prüfung der Siemens Healthineers-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 52,15 Euro auf "Outperform" belassen. Die europäische Medizintechnikbranche verzeichne ein durchschnittliches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, schrieb Susannah Ludwig am Sonntag. Dabei wirkten sich demografische Trends wie die alternde Bevölkerung und die zunehmende Verbreitung in Regionen mit geringer Marktdurchdringung positiv auf die Umsatzentwicklung aus.

Aktienanalyse online: Die Siemens Healthineers-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 13:15 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 38,36 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 35,95 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 158.237 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 12,6 Prozent nach unten. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2026 / 23:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 06:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.