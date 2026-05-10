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Siemens Healthineers-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Neutral ein

11.05.26 12:28 Uhr
Das musst du wissen: Goldman Sachs Group Inc. bewertet die Siemens Healthineers-Aktie mit Neutral | finanzen.net

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Siemens Healthineers-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
33,51 EUR -0,29 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 45 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton senkte am Montag seine Ergebnisprognosen in Reaktion auf den Bericht zum zweiten Geschäftsquartal.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 12:12 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 33,53 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 25,26 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 182.275 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2026 um 23,6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 31.07.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 05:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens AG

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07.05.2026Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
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12:26Siemens Healthineers NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
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07.04.2026Siemens Healthineers NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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