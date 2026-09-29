Siemens Healthineers-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

Aktieneinstufung

29.09.26 12:04 Uhr

Diese Empfehlung gibt JP Morgan Chase & Co. für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 57,40 Euro auf "Overweight" belassen. Die neue Radioonkologie-Plattform Accela biete enorme Chancen, schrieb David Adlington am Montag nach der Präsentation in Boston. Entscheidend sei vor allem ihr Tempo, das Effizienzsteigerungen zur Folge haben dürfte.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens Healthineers-Aktie am Tag der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 39,03 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 47,07 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 157.328 Stück. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 11,0 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 00:15 / BST



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