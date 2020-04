Siemens Healthineers bekommt Großauftrag aus Bayern

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Healthineers soll Krankenhäuser in Bayern mit medizintechnischen Geräten und Labortests ausstatten, um Covid-19-Erkrankungen zu erkennen und zu überwachen. Der Großauftrag des Gesundheitsministeriums besteht aus 25 Computertomographen, 16 mobilen Röntgengeräten, 300 Blutgas-Analysesystemen und Coronavirust-Tests in großem Umfang, wie das Medizintechnikunternehmen aus Erlangen mitteilte. Zum finanziellen Volumen machte Siemens Healthineers keine Angaben. Die Geräte sollen in den nächsten Wochen ausgeliefert werden.

April 20, 2020 05:54 ET (09:54 GMT)

