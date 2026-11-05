Siemens Healthineers bringt Trennung von Labordiagnostik auf den Weg
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ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers leitet die Trennung von seinem seit längerem schwächelnden Geschäft mit der Labordiagnostik ein. So wurde eine grundsätzliche Entscheidung über die Ausgliederung des Bereichs getroffen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mitteilte. Healthineers hatte den Bereich schon seit Längerem zur Disposition gestellt. Das neue Unternehmen soll künftig Olyrian Diagnostics heißen und bleibe während des Übergangs Teil von Healthineers.
Der Bereich ist schon länger das Sorgenkind von Healthineers. Das China-Geschäft bleibt dort schwierig und das sukzessive Auslaufen älterer Analyse-Systeme belastet. Zudem gibt es keine Synergien zu den anderen Geschäftsbereichen./nas/stk
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