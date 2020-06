Siemens Healthineers erhält US-Zulassung für Corona-Antikörpertest

TARRYTOWN (dpa-AFX) - Der Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers (Siemens Healthineers) hat in den USA grünes Licht für seinen Corona-Antikörpertest erhalten. Die Gesundheitsbehörde FDA habe für den Test auf Sars-Cov-2-Antikörper eine sogenannte Notzulassung erhalten, teilte das Unternehmen am Montag in Tarrytown mit. Es könnten monatlich bis zu gut 50 Millionen Testeinheiten produziert werden. Im dünnen Feiertagsgeschäft legte der Aktienkurs von Siemens Healthineers auf der Handelsplattform Tradegate um ein halbes Prozent zu./he

