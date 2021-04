Siemens Healthineers erwägt Verkauf von Ultraschallsparte - Agentur

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

US-Börsen leichter -- DAX fällt letztlich leicht zurück -- Siemens Healthineers erwägt offenbar Verkauf der Ultraschallsparte -- Aphria mit mehr Verlust -- Alibaba, Roche, Bayer, AstraZeneca im Fokus

NVIDIA-Aktie profitiert von Server-Chip-Plänen. Stabilus wird optimistischer fürs Geschäftsjahr. Microsoft kauft Nuance. US-Notenbankpräsident Powell erwartet mehr Wachstum in den USA. Sanofi investiert in Impfstoffproduktionsanlage in Singapur. TOTAL will ab 2025 Öl in Uganda pumpen. Vodafone kritisiert Glasfaserstrategie der Deutschen Telekom.