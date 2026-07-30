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Siemens Healthineers könnte auf den Namen Siemens verzichten

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DOW JONES--Siemens Healthineers könnte nach der geplanten Abspaltung vom Mutterkonzern nach einer Übergangszeit auf den Namen Siemens verzichten und dann ausschließlich Healthineers heißen. Ein völlige Umbenennung wie im Fall von Siemens Energy, das künftig den Namen Omterra führen wird, ist nach den Worten von Healthineers-Chef Bernd Montag nicht vorgesehen.

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"Wir haben ja seit knapp zehn Jahren einen in unserer Branche sehr starken Doppelnamen eingeführt", sagte er in der Telefonpressekonferenz zu den Neunmonatszahlen. "Und von daher müssen wir uns da keine anderen Gedanken machen."

Noch sei aber nicht entschieden, ob der Name Siemens aufgegeben werde. Die Frage, ob eine partielle Namensgleichheit vorteilhaft sei oder nicht, sei Teil der Abspaltungsverhandlungen mit Siemens und werde bis zum Jahresende entschieden.

"Wir gehen sehr fest davon aus, dass der Zeitplan, wie er bis jetzt kommuniziert worden ist, auch so eingehalten werden kann", sagte Montag. Im Februar nächsten Jahres müssen dann noch die Hauptversammlungen beider Unternehmen der Trennung zustimmen, damit sie umgesetzt werden kann.

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Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2026 03:18 ET (07:18 GMT)

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23.07.26 Siemens Kaufen DZ BANK
14.07.26 Siemens Outperform Bernstein Research
09.07.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Siemens Underweight Barclays Capital
07.07.26 Siemens Buy UBS AG