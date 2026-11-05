Siemens Healthineers plant neues Sparprogramm ab 2028
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DOW JONES--Siemens Healthineers will die erwarteten Kosten aus der geplanten Abspaltung der Diagnostik-Sparte, der Trennung vom bisherigen Mutterkonzern Siemens und aus der Neufokussierung des bisherigen Ultraschall-Geschäft mit einem weiteren Sparprogramm auffangen. Der Medizintechnikkonzern rechnet mit Kostenbelastungen von mehr als 300 Millionen Euro, wie einer Präsentation für Investoren zu entnehmen ist.
Mit dem Programm "Transform4 Future" sollen Maßnahmen zwischen 2028 und 2030 ergriffen werden, um diese Kosten zu senken. Details zu den Maßnahmen nannte Finanzvorstand Jochen Schmitz in einer Analystenkonferenz zunächst nicht.
Siemens Healthineers hat bereits ein Sparprogramm laufen, mit denen die US-Zölle teilweise aufgefangen werden sollen. Es hat ein Sparvolumen von 200 Millionen Euro.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 05, 2026 02:50 ET (07:50 GMT)
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