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Siemens Healthineers schlägt vier neue Aufsichtsräte vor

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DOW JONES--Der Aufsichtsrat von Siemens Healthineers hat Nachfolger für seine scheidenden Mitglieder, zu denen auch Siemens-Chef Roland Busch gehört, gefunden. Wie der Konzern mitteilte, schlägt das Kontrollgremium DHL-Finanzchefin Melanie Kreis, Charité-Chef Heyo Kroemer sowie Radiologieprofessor Jonathan Lewin und FMC-Aufsichtsratsmitglied Pascale Witz vor. Neben Busch, der sein Mandat wie angekündigt vorzeitig niederlegt, scheiden Siemens-CFO Veronika Bienert sowie Marion Helmes und Karl-Heinz Streibich aus dem Gremium aus.

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Die Aufsichtsräte Ralf Thomas, der das Gremium leitet, und Peter Körte stellen sich bei der Hauptversammlung 2027 zur Wiederwahl. Körte wäre damit der einzige Siemens-Vertreter im Aufsichtsrat. Sein Mandat läuft zwar noch bis 2029, seine vorzeitige Wiederwahl soll allerdings Stabilität sichern, so Siemens Healthineers.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2026 10:25 ET (15:25 GMT)

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Datum Rating Analyst
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Siemens Outperform Bernstein Research
09.10.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.26 Siemens Kaufen DZ BANK
01.10.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG

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