Siemens Healthineers schlägt vier neue Aufsichtsräte vor

04.11.26 16:24 Uhr

DOW JONES--Der Aufsichtsrat von Siemens Healthineers hat Nachfolger für seine scheidenden Mitglieder, zu denen auch Siemens-Chef Roland Busch gehört, gefunden. Wie der Konzern mitteilte, schlägt das Kontrollgremium DHL-Finanzchefin Melanie Kreis, Charité-Chef Heyo Kroemer sowie Radiologieprofessor Jonathan Lewin und FMC-Aufsichtsratsmitglied Pascale Witz vor. Neben Busch, der sein Mandat wie angekündigt vorzeitig niederlegt, scheiden Siemens-CFO Veronika Bienert sowie Marion Helmes und Karl-Heinz Streibich aus dem Gremium aus.

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Die Aufsichtsräte Ralf Thomas, der das Gremium leitet, und Peter Körte stellen sich bei der Hauptversammlung 2027 zur Wiederwahl. Körte wäre damit der einzige Siemens-Vertreter im Aufsichtsrat. Sein Mandat läuft zwar noch bis 2029, seine vorzeitige Wiederwahl soll allerdings Stabilität sichern, so Siemens Healthineers.

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DJG/mgo/kla

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November 04, 2026 10:25 ET (15:25 GMT)