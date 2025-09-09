Siemens Healthineers sondiert Verkauf der Diagnostics-Sparte - Agentur
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Siemens Healthineers hat nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg Sondierungsgespräche über einen möglichen Verkauf ihrer Labordiagnostik mit einer Reihe von Private-Equity-Firmen geführt, darunter Blackstone, CVC Capital Partners und KKR. Die Sparte Diagnostics könnte bei einer Transaktion mit mehr als 6 Milliarden Euro bewertet werden, zitiert Bloomberg in einem Bericht mehrere mit der Situation vertraute Personen.
Es sei nicht sicher, dass die vorläufigen Überlegungen zu einer Transaktion führten. Siemens Healthineers könnte sich auch entscheiden, das Geschäft zu behalten, so die Insider. Vertreter von Siemens Healthineers und den genannten Private-Equity-Firmen wollten Bloomberg laut Bericht keine Stellungnahme zu der Information liefern.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/sha
(END) Dow Jones Newswires
September 10, 2025 07:37 ET (11:37 GMT)
Übrigens: Blackstone und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Blackstone
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Blackstone
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Siemens AG
Analysen zu Siemens AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|01.09.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|Siemens Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.2025
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.02.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen