Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- Meta, Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, GameStop, DroneShield, BASF, DEUTZ, Telekom im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie verliert: Negativer Analystenkommentar belastet HelloFresh-Aktie verliert: Negativer Analystenkommentar belastet
EssilorLuxottica-Aktie beflügelt: Barclays vergibt 'Overweight'-Rating EssilorLuxottica-Aktie beflügelt: Barclays vergibt 'Overweight'-Rating
Siemens Healthineers sondiert Verkauf der Diagnostics-Sparte - Agentur

10.09.25 13:36 Uhr
DOW JONES--Siemens Healthineers hat nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg Sondierungsgespräche über einen möglichen Verkauf ihrer Labordiagnostik mit einer Reihe von Private-Equity-Firmen geführt, darunter Blackstone, CVC Capital Partners und KKR. Die Sparte Diagnostics könnte bei einer Transaktion mit mehr als 6 Milliarden Euro bewertet werden, zitiert Bloomberg in einem Bericht mehrere mit der Situation vertraute Personen.

Es sei nicht sicher, dass die vorläufigen Überlegungen zu einer Transaktion führten. Siemens Healthineers könnte sich auch entscheiden, das Geschäft zu behalten, so die Insider. Vertreter von Siemens Healthineers und den genannten Private-Equity-Firmen wollten Bloomberg laut Bericht keine Stellungnahme zu der Information liefern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2025 07:37 ET (11:37 GMT)

