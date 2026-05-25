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Siemens Healthineers startet Aktienrückkauf am 1. Juni

26.05.26 18:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
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Siemens Healthineers AG
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DOW JONES--Der am 21. Mai beschlossene Aktienrückkauf von Siemens Healthineers beginnt am 1. Juni. Bis spätestens zum 29. Januar kommenden Jahres will der DAX-Konzern eigene Aktien im Wert von bis zu 230 Millionen Euro zurückkaufen, maximal jedoch 14 Millionen Stückaktien. Die zurückgekauften Aktien sollen den weiteren Unternehmensangaben zufolge vornehmlich für Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktienprogrammen verwendet werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2026 12:32 ET (16:32 GMT)

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