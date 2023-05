Siemens Healthineers stellt kardiovaskuläre Robotik ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Healthineers stoppt sein noch kleines Geschäft mit der robotergestützten Behandlung von Herzkreislauferkrankungen mangels ausreichender Nachfrage. Die vom US-Unternehmen Corindus entwickelte Technologie soll nun ausschließlich auf Gefäßinterventionen in der Neurologie, also etwa zur Behandlung von Schlaganfällen, weiterentwickelt werden, wie die Siemens-Medizintechniktochter in Erlangen mitteilte.

Siemens Healthineers hatte Corindus Ende 2019 für 1,1 Milliarden US-Dollar übernommen. Jetzt wird wegen des Stopps der bereits eingeführten kardiovaskulären Anwendung eine Abschreibung in Höhe von 329 Millionen Euro fällig. Der Gewinn nach Steuern und Anteilen Dritter sinkt deshalb auf 105 (Vorjahr: 579) Millionen Euro.

