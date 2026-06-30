Siemens investiert 300 Mio Euro in Frankfurt und Offenbach
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DOW JONES--Vor dem Hintergrund des aktuellen Booms von Rechenzentren baut Siemens für 300 Millionen Euro seine beiden Werke für elektrische Schaltanlagen in Frankfurt aus und in Offenbach ein neues Zulieferwerk. Letzteres soll im Frühjahr 2027 die Produktion aufnehmen, wie der Technologiekonzern in München mitteilte. Bis 2030 würden insgesamt 700 neue Arbeitsplätze entstehen. "Mit dieser Investition stärken wir unsere Führungsrolle bei Technologien, die das Rückgrat der Industrien von morgen bilden", sagte Vorstandschef Roland Busch.
Das Vorhaben ist Teil einer globalen Kapazitätserweiterung: Im März 2026 hatte Siemens angekündigt, 165 Millionen US-Dollar in seine Werke in den USA zu investieren. Mit dem Ausbau der Fertigungsstandorte in Deutschland unternimmt Siemens nun einen weiteren Schritt, um die weltweite Versorgung mit elektrischen Schaltanlagen zu sichern.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 01, 2026 03:53 ET (07:53 GMT)
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