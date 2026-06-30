DAX24.975 -0,1%Est506.298 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6600 +1,9%Nas26.214 +1,5%Bitcoin51.442 +0,3%Euro1,1399 -0,2%Öl73,00 +0,1%Gold3.970 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil um 25.000 Punkte -- Gewinne an den Börsen in Asien -- Nike übertrifft Erwartungen -- Trumps Kryptogeschäfte bringen eine Milliarde Dollar -- Lime, Bayer, Samsung, SK hynix, adidas im Fokus
Top News
Siemens mit Doppel-Impuls: Milliarden-Invest in Hessen und neues Rückkaufprogramm - Aktie dennoch unter Druck Siemens mit Doppel-Impuls: Milliarden-Invest in Hessen und neues Rückkaufprogramm - Aktie dennoch unter Druck
BSW-Umfrage: Wie lange halten Sie strukturierte Wertpapiere durchschnittlich im Depot? BSW-Umfrage: Wie lange halten Sie strukturierte Wertpapiere durchschnittlich im Depot?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens investiert in Frankfurt und Offenbach - 700 neue Jobs

01.07.26 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
278,00 EUR -3,05 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT/OFFENBACH/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Siemens will in Hessen 300 Millionen Euro investieren und 700 neue Arbeitsplätze schaffen. In den beiden Werken in Frankfurt will der Konzern seine Produktion von elektrischen Schaltanlagen ausbauen, wie er mitteilt. Zudem wird ein Teil der Vorproduktion an einen neuen Standort in Offenbach ausgelagert. Dadurch sollen die Fertigungskapazitäten insgesamt signifikant gesteigert werden. Die Arbeitsplätze sollen auf alle drei Standorte verteilt bis 2030 entstehen.

Die in Frankfurt gefertigten Schaltanlagen sind laut Siemens weltweit immer gefragter. "Ob Rechenzentren, Elektromobilität oder industrielle Automatisierung - die Nachfrage nach intelligenter Elektrifizierung wächst weltweit", sagt Siemens-Chef Roland Busch. Um diese zu bedienen, baue man den Standort aus.

Ein wichtiger Treiber der Nachfrage ist der Boom der KI mit hohen Investitionen für Rechenzentren. "Der Markt für Data Center boomt weltweit mit Wachstumsraten weit über zehn Prozent", sagt Peter Körte, Chef der Sparte Smart Infrastructure, zu der die Werke gehören. "Die nächste Generation von Rechenzentren entsteht gerade." Diese seien "industrielle Großanlagen mit einem riesigen Strombedarf. Dazu brauchen wir Schaltanlagen der nächsten Generation. Das technische Herzstück für die künftigen Superhirne der Industrie. Und die bauen wir hier in Frankfurt."

Das Schaltanlagenwerk Frankfurt besteht derzeit aus zwei Werken mit rund 2.800 Mitarbeitenden in Produktion, Forschung und Entwicklung sowie Automatisierung. Der neue Standort in Offenbach soll auf einem gemieteten Gelände entstehen./ruc/DP/nas

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
30.06.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
30.06.2026Siemens BuyUBS AG
30.06.2026Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2026Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.06.2026Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.06.2026Siemens BuyUBS AG
30.06.2026Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2026Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.06.2026Siemens BuyUBS AG
16.06.2026Siemens OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
30.06.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
05.06.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
18.05.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
14.05.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.05.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.05.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
14.05.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
27.03.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
13.02.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen