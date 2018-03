Siemens legt Healthineers-Preisspanne auf 26 bis 31 EUR fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens schreitet bei dem geplanten Börsengang der Medizintechniksparte voran. Der Technologiekonzern will die Siemens Healthineers AG am 16. März im Regulierten Markt an die Frankfurter Börse bringen. Wie die Münchener am Sonntag mitteilten, liegt die Preisspanne zwischen 26 und 31 Euro pro Aktie der Tochter. Der Angebotszeitraum werde voraussichtlich am 6. März beginnen und am 15. März 2018 enden. Das geplante Angebot wird 150 Millionen Stammaktien der Siemens Healthineers AG umfassen. Der Streubesitz nach dem Börsengang soll unter Annahme der Platzierung sämtlicher angebotenen Aktien und vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungs-Option bei 15,0 Prozent liegen. Siemens könnten damit Bruttoerlöse zwischen 3,90 Milliarden und 4,65 Milliarden Euro zufließen. Der finale Angebotspreis und die Aktienzuteilung werden bei Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens bestimmt.

Im vergangenen Geschäftsjahr setzte die Siemens-Sparte 13,8 Milliarden Euro um und erwirtschaftete einen bereinigten Gewinn von 2,5 Milliarden Euro, was einer Umsatzrendite von 18 Prozent entsprach.

