Siemens liefert Deutscher Bahn in Bayern 31 Regionaltriebzüge

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX weiter schwach -- Commerzbank: Stellenabbau unumgehbar -- Caterpillar-Gewinn sinkt weniger als gedacht -- SAP sieht Start 2021 mit Rückenwind -- Daimler, Novavax, Shell, Atlassian im Fokus

Uniper will in Russland Wasserstoff von Novatek beziehen. Uber springt mit Gratis-Angebot in Debatte um Fahrten zu Impfzentren. Siemens Gamesa kehrt in die Gewinnzone zurück. LG Electronics mit starkem Gewinnplus. Globalwafers-CEO für Siltronic-Übernahme zuversichtlich. Ericsson will höhere Dividende zahlen. Folgen der Corona-Krise lasten auf Modehändler H&M. Signify schafft Umsatzplus nur dank Übernahme.