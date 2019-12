Siemens liefert Turbinen für Spitzenlastkraftwerke in Weißrussland

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Siemens AG wird die Kraftwerksausrüstung für zwei neue Spitzenlastkraftwerke in der Republik Weißrussland liefern. Auftraggeber ist der staatliche Energieversorger RUE Vitebskenergo, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die neuen Gaskraftwerke sind so ausgelegt, dass sie in weniger als 15 Minuten von der Kaltreserve in den Volllastbetrieb gehen können, und werden voraussichtlich Ende 2021 in Betrieb gehen. Ein Auftragswert wurde nicht genannt.

December 10, 2019 04:08 ET (09:08 GMT)

