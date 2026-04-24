DAX24.054 -0,3%Est505.853 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8300 -1,7%Nas24.750 -0,4%Bitcoin66.043 -1,8%Euro1,1735 +0,2%Öl108,7 +2,7%Gold4.677 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 Intel 855681 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt-- Wall Street in Rot -- Aktien von SK hynix und TSMC brechen Rekorde -- NEL, Cavendish, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank, Infineon, AMD & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: T-Mobile US stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Meta-Aktie dennoch freundlich: China-Veto stoppt geplanten KI-Deal Meta-Aktie dennoch freundlich: China-Veto stoppt geplanten KI-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Mobility digitalisiert Sicherungstechnik in New Yorker U-Bahn

27.04.26 16:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs
10,90 EUR -0,10 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Siemens AG
250,50 EUR 6,40 EUR 2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Siemens Mobility rüstet gemeinsam mit L.K. Comstock (LKC) die Fulton-Liberty Lines in New York City mit dem Zugsteuerungssystem Communications-Based Train Control (CBTC) aus. Nach Angaben der Siemens-Tochter stammt der Auftrag von der Metropolitan Transportation Authority. Der Vertrag im Volumen von rund 330,8 Millionen Euro für Siemens Mobility umfasst die Modernisierung von 23 Stationen auf insgesamt 65 Kilometern Gleisen mit dem CBTC-System Trainguard MT. Dabei soll teils über hundert Jahre alte Signaltechnik in Brooklyn und Queens ersetzt werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2026 10:26 ET (14:26 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
08:36Siemens OutperformBernstein Research
17.04.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
15.04.2026Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.03.2026Siemens BuyUBS AG
27.03.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:36Siemens OutperformBernstein Research
15.04.2026Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.03.2026Siemens BuyUBS AG
26.03.2026Siemens OutperformBernstein Research
26.03.2026Siemens BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.04.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
27.03.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
23.03.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.02.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.02.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
13.02.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
03.12.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen