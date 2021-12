Siemens Mobility digitalisiert Zugsicherung für Frankfurter U-Bahn

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens hat vom Verkehrsdienstleister für Frankfurt am Main VGF den Zuschlag für ein neues digitales Zugsicherungssystem erhalten. Mit der neuen Technologie werden U- und Straßenbahnen über Funk miteinander verbunden und in Echtzeit digital verknüpft, so dass Züge in kürzeren Abständen fahren können, ohne dass Strecken oder Stationen um- oder neugebaut werden müssen. Das Vorhaben wird vom Bund und vom Land Hessen mit 95,5 Millionen Euro mitfinanziert.

"Unsere Technologie verbindet höchste Verfügbarkeit, maximale Streckenkapazität, verkürzte Taktzeiten, und bis zu 20 Prozent weniger Antriebsenergie mit höchstmöglicher Sicherheit", sagte Andre Rodenbeck, CEO für Rail Infrastructure bei der Siemens Mobility GmbH. "Künftig können dann U-Bahn-Züge im Frankfurter Netz alle zwei Minuten fahren."

Geschäftsführer Michael Rüffer sagte, die VGF wolle in den kommenden Jahren die Zugsicherung ihres gesamten U- und Straßenbahnnetzes digitalisieren. Den Beginn macht nun die "B-Strecke" mit den Linien U4 und U5, inklusive der U5-Verlängerung ins Europaviertel.