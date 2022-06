Siemens Mobility liefert 50 weitere Loks an Amtrak

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens hat für seine Zugsparte einen Folgeauftrag der US-Eisenbahngesellschaft Amtrak erhalten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird Siemens Mobility 50 weitere elektrische Lokomotiven an Amtrak liefern. Die Order knüpft an den Erstauftrag von 75 Exemplaren im Jahr 2018 an. Der Auftragswert von fast 2 Milliarden US-Dollar beinhaltet laut Siemens den ursprünglichen Vertrag über 850 Millionen Dollar und umfasse den Fertigungsvertrag sowie den Langzeitservicevertrag für technische Unterstützung, Ersatzteile und Materiallieferungen.

June 23, 2022 08:02 ET (12:02 GMT)