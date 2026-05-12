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Siemens optimistischer für Digital Industries und Smart Infrastructure

13.05.26 08:06 Uhr
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DOW JONES--Siemens wird in zwei seiner drei Kerngeschäfte optimistischer, ohne dass dies die Konzernprognose beeinflussen würde. Der Technologiekonzern rechnet für Digital Industries, das Geschäft mit der Digitalisierung und Automatisierung von Fabrikprozessen, mit 7 bis 10 Prozent vergleichbarem Wachstum statt wie bisher mit 5 bis 10 Prozent. Die Ergebnismarge wird zugleich in einem Zielkorridor von 17 bis 19 Prozent gesehen statt wie bisher zwischen 15 und 19 Prozent, wie Siemens mitteilte.

Im Segment Smart Infrastructure, das Gebäudetechnik und Elektrifizierungslösungen umfasst und vom Boom der Rechenzentren profitiert, dürfte sich das vergleichbare Umsatzerlöswachstum innerhalb der Bandbreite von 8 bis 10 Prozent bewegen und damit höher ausfallen als die bisher angekündigten 6 bis 9 Prozent, während die Ergebnismarge wie erwartet in der oberen Hälfte des angestrebten Zielkorridors von 18 bis 19 Prozent liegen soll.

Etwas schwächer als erwartet wachsen wird das Bahntechnik-Geschäft Mobility. Vor allem wegen der US-Zölle war der Umsatz im zweiten Quartal dort um 2 Prozent zurückgegangen. Siemens habe nach dem Zoll-Urteil des Obersten Gerichtshofes der USA und den darauf folgenden neuen Zollregulierungen die Kalkulationen der US-Projekte neu bewertet, und dies habe Umsatz und Ergebnis gleichermaßen belastet, sagte die neue Siemens-Finanzvorständin Veronika Bienert.

Für das Gesamtjahr kalkuliert Mobility nun ein vergleichbares Umsatzerlöswachstum von 5 bis 7 Prozent statt wie bisher 8 bis 10 Prozent und rechnet weiterhin mit einer Ergebnismarge zwischen 8 und 10 Prozent.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 02:07 ET (06:07 GMT)

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