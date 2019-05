Siemens plant bei Umbau mit deutlichem Stellenabbau

MÜNCHEN (Dow Jones)--Siemens will im Zuge der Umsetzung der Strategie Vision 2020+ die Kosten bis 2023 um insgesamt 2,2 Milliarden Euro senken, unter anderem durch einen Stellenabbau . Darin sind die Einsparungen im Kraftwerksgeschäft von 500 Millionen Euro bereits enthalten, die im vergangenen Jahr vereinbart wurden, wie Siemens nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte.

Weltweit werden 10.400 Stellen den Effizienzmaßnahmen zum Opfer fallen, davon 2.500 in Zentralfunktionen und 3.000 in der Sparte Smart Industries. Auch in der Sparte Digital Industries werden für 4.900 Arbeitsplätze teils andere Qualifikatonen benötigt.

Im Gegenzug plant Siemens aber mit einem Arbeitsplatzaufbau von 20.500 Stellen im gleichen Zeitraum. Insgesamt werden die nun verkündeten Restrukturierungsmaßnahmen etwa 1 Milliarde Euro kosten.

