Siemens steigert operativen Gewinn um 25 Prozent und hebt Prognose an

06.08.26 07:08 Uhr

DOW JONES--Siemens hat im abgelaufenen Quartal den Auftragseingang um 14 Prozent und das Ergebnis um 25 Prozent gesteigert, und seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht.

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"Wir haben ein weiteres sehr erfolgreiches Quartal abgeschlossen und Rekordwerte bei Auftragseingang und Ergebnis erzielt", sagte Vorstandschef Roland Busch.

Siemens meldete einen Anstieg des Gewinns im industriellen Geschäft auf 3,5 von zuvor 2,8 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen erstellten Konsens mit 3,18 Milliarden gerechnet. Bei einem Umsatzanstieg von vergleichbar 8 Prozent auf 20,7 Milliarden Euro stieg die Ergebnismarge um 240 Basispunkte auf 17,3 Prozent. Netto und nach Anteilen Dritter verdiente Siemens 2,6 Milliarden Euro, ein Plus von 15 Prozent.

Damit wurden alle Markterwartungen übertroffen. Analysten hatten im Schnitt mit 20,64 Milliarden Euro Umsatz und einer Marge im industriellen Geschäft von 15,8 Prozent gerechnet.

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Der Auftragseingang kletterte durch einen erheblichen Anstieg bei Smart Infrastructure im Geschäft mit Rechenzentren konzernweit um 14 Prozent auf 27,9 Milliarden Euro, während Analysten nur mit stagnierendem Neugeschäft gerechnet hatten.

Siemens rechnet für 2026 nun mit einem Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen von 11,20 bis 11,50 Euro statt wie bisher mit 10,70 bis 11,10 Euro. Der Umsatz wird vergleichbar weiter um 6 bis 8 Prozent über Vorjahr erwartet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/brb

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August 06, 2026 01:09 ET (05:09 GMT)