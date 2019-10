Siemens steigt aus dem Primetals-Joint-Venture aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens zieht sich aus dem Anlagenbau für die Metallindustrie komplett zurück und verkauft seinen Anteil an dem Joint Venture Primetals Technologies an den Partner Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery (MHMM). Bis Anfang 2020 soll das Geschäft abgeschlossen sein, heißt es in einer Mitteilung. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Siemens hält 49 Prozent an Primetals. 2015 hatten die Münchner ihre Konzerngesellschaft Siemens VAI mit MHMM zusammengeführt.

"Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass sich Primetals Technologies mit Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery als alleinigem Eigentümer weiterentwickelt", sagte Jochen Eickholt, Chairman für die Siemens-Portfoliogesellschaften. Die Vereinbarung mit dem Mutterkonzern Mitsubishi Heavy Industries "kommt Kunden, Mitarbeitern und Eigentümern gleichermaßen zugute."

October 01, 2019 03:07 ET (07:07 GMT)

