Siemens verkauft Flender direkt für 2 Milliarden Euro an Carlyle

Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens spart sich den ursprünglich geplanten Börsengang für seinen Getriebehersteller Flender und verkauft die Tochtergesellschaft aus Bocholt am Niederrhein an Carlyle. Mit der US-Beteiligungsgesellschaft einigte sich der DAX-Konzern nach eigenen Angaben vom Donnerstag auf einen Kaufpreis von 2,025 Milliarden Euro.

Eigentlich wollte Siemens Flender ähnlich wie vor Jahren schon Osram und zuletzt auch sein Energiegeschäft per Spinoff an die Börse bringen. 2021 solle dies geschehen, hieß es im Mai. Dabei hätten die Siemens-Aktionäre einen Teil der Flender-Aktien übertragen bekommen, und der Mutterkonzern hätte bei einer guten Kursentwicklung später Kasse machen können. Doch der Plan weckte das Interesse von mehreren Finanzinvestoren, sodass Siemens parallel dazu einen Verkaufsprozess startete und am Ende auf den Spinoff verzichtete.

Insider sagten, der erzielte Kaufpreis sei für Siemens attraktiv. Der Technologiekonzern werde bei Abschluss des Verkaufs - erwartet im ersten Halbjahr 2021 - einen Buchgewinn in dreistelliger Millionenhöhe verbuchen können. Ausschlaggebend war wohl auch, dass Carlyle Flender bessere Wachstumsperspektiven bieten konnte, als dies unter dem Dach von Siemens möglich gewesen wäre.

Dem Vernehmen nach soll auch die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat keine Bedenken gegen den Verkauf an den Finanzinvestor gehabt haben, weil Carlyle den rund 8.600 Flender-Mitarbeitern weltweit gute Zusagen gemacht habe.

Flender stellt große Getriebe und Kupplungen unter anderem für Kräne, Schiffe und Windanlagen her. Der Weltmarktführer in diesem Geschäft macht einen Jahresumsatz von 2,2 Milliarden. Anfang September bekam Flender von Siemens noch die Sparte Wind Energy Generation übertragen, die Generatoren für die Windkraftbranche produziert.

October 29, 2020 08:12 ET (12:12 GMT)

