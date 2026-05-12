DAX23.955 -1,6%Est505.808 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,40 +1,0%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.048 +0,7%Euro1,1734 -0,1%Öl106,3 -1,3%Gold4.706 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Hoffnung auf Gegenbewegung: DAX könnte sich wieder der 24.000er-Marke nähern Hoffnung auf Gegenbewegung: DAX könnte sich wieder der 24.000er-Marke nähern
Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten - Birkenstock öffnet Bücher Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten - Birkenstock öffnet Bücher
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens verzeichnet starkes Softwaregeschäft - Prognose bestätigt

13.05.26 07:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
264,85 EUR -3,20 EUR -1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens hat im zweiten Geschäftsquartal von einer hohen Nachfrage im Zusammenhang mit KI-Rechenzentren insbesondere in den USA sowie einem starken Softwaregeschäft profitiert. Der starke Euro belastete dagegen Umsatz und Ergebnis. In den Monaten Januar bis März stieg der Auftragseingang um 11 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Das war mehr als Analysten zuvor erwartet hatten. Die Umsätze stagnierten hingegen bei rund 19,8 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis - sprich währungs- und portfoliobereinigt - stiegen die Erlöse um sechs Prozent.

Das Ergebnis des industriellen Geschäfts sank hingegen um acht Prozent auf knapp drei Milliarden Euro. Dabei konnte die Sparte Digital Industries, die das Automatisierungs- und das Softwaregeschäft enthält, deutlich zulegen. Dagegen sank etwa das Ergebnis bei Mobility wegen Belastungen durch US-Zölle. Smart Infrastructure hatte im vergangenen Jahr von einem Verkaufserlös profitiert, konnte sich aber ansonsten in den meisten Geschäften verbessern. Die Medizintechniktochter Siemens Healthineers hatte bereits in der vergangenen Woche einen Gewinnrückgang gemeldet. Unter dem Strich sank der Gewinn um acht Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Analysten hatten sich bei Umsatz und operativem Ergebnis etwas mehr erhofft, wobei das vergleichbare Wachstum im Rahmen der Erwartungen lag.

Die Jahresprognose bekräftigte Siemens. Für Digital Industries wurde der Konzern etwas optimistischer und hob die unteren Enden der Spannen für Umsatzwachstum und Ergebnismarge an. Auch Smart Infrastructure dürfte ein etwas stärkeres vergleichbares Wachstum erreichen als gedacht. Bei Mobility senkte Siemens hingegen die Umsatzerwartung. Zudem kündigte der Konzern dank der positiven Mittelzuflüsse ein Aktienrückkaufprogramm von sechs Milliarden Euro über die nächsten fünf Jahre an./nas/stk

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
12.05.2026Siemens BuyUBS AG
08.05.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
06.05.2026Siemens BuyUBS AG
27.04.2026Siemens OutperformBernstein Research
17.04.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.05.2026Siemens BuyUBS AG
06.05.2026Siemens BuyUBS AG
27.04.2026Siemens OutperformBernstein Research
15.04.2026Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.03.2026Siemens BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
17.04.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
27.03.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
23.03.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
12.02.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
13.02.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
03.12.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen