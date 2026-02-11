DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 -0,2%Nas23.066 -0,2%Bitcoin56.563 +0,3%Euro1,1874 ±-0,0%Öl69,52 -0,2%Gold5.058 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Mercedes-Benz mit Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- Deutsche Börse, Novo Nordisk, Viking, Lufthansa, thyssenkrupp, Cisco im Fokus
Top News
Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase? Jahresausblick mit André Stagge: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase?
DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt DAX am Donnerstag mit Startplus erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt im Blickpunkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

Siemens will 2025/26 vergleichbar mehr als 7 Prozent wachsen

12.02.26 07:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs
10,10 EUR -0,80 EUR -7,34%
Charts|News|Analysen
Siemens AG
265,55 EUR 10,55 EUR 4,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Olaf Ridder

DOW JONES--

Siemens will 2025/26 vergleichbar mehr als 7 Prozent wachsen

Wer­bung

Siemens strebt im laufenden Geschäftsjahr ein Wachstum von mehr als 7 Prozent auf vergleichbarer Basis an und ist damit optimistischer als der Markt. Nach dem starken Start zu Jahresbeginn "beabsichtigen wir nun, ein vergleichbares Umsatzerlöswachstum in der oberen Hälfte unseres Zielkorridors der Jahresprognose von 6 bis 8 Prozent zu erreichen", sagte Finanzvorstand Ralf Thomas laut Redetext. Analysten waren zuletzt im Konsens von 6,9 Prozent vergleichbarem Wachstum ausgegangen.

Treiber ist offenbar das Geschäft mit der intelligenten Infrastruktur, wo das vergleichbare Umsatzwachstum auf Basis des hohen Auftragsbestandes ebenfalls in der oberen Hälfte des Zielkorridors erwartet wird.

Smart Infrastructure verzeichnete zuletzt ein starkes Neugeschäft vor allem im Electrification-Geschäft mit einem Plus von 38 Prozent. Finanzchef Thomas wies auf ein sehr hohes Volumen an Großaufträgen für Rechenzentren hin mit einem Rekordvolumen von 1,8 Milliarden Euro. In etwa die Hälfte davon seien Großaufträge gewesen.

Wer­bung

"Die Nachfrage nach Rechenzentren hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen", sagte auch Vorstandschef Roland Busch.

Siemens hatte am Morgen die Prognose für den Gewinn je Aktie in der Mitte der Spanne um 20 Cent angehoben.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 01:59 ET (06:59 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shoulder Innovations

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shoulder Innovations

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
05.02.2026Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Siemens KaufenDZ BANK
26.01.2026Siemens BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Siemens BuyUBS AG
15.01.2026Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.02.2026Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Siemens KaufenDZ BANK
26.01.2026Siemens BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Siemens BuyUBS AG
15.01.2026Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.01.2026Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
06.01.2026Siemens HoldDeutsche Bank AG
18.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
13.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Siemens UnderweightBarclays Capital
03.12.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
14.11.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen