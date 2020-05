Siemens will Flender abspalten und an die Börse bringen

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens will nach seinem Energiegeschäft auch den Getriebehersteller Flender aus Bocholt abspalten und an die Börse bringen. In einem ersten Schritt werde die Einheit Wind Energy Generation in Flender integriert, in einem zweiten Schritt soll das Unternehmen dann abgespalten und an die Börse gebracht werden, teilte Siemens mit. Auf der Hauptversammlung Anfang 2021 müssen die Aktionäre darüber befinden. Bei einem Spinoff werden die Aktien den Siemens-Aktionären in ihr Portfolio gebucht.

Das 2005 übernommene und integrierte Traditionsunternehmen Flender ist seit zwei Jahren wieder eigenständig und gehört zu den sogenannten Portfolio Companies. Flender und Wind Energy Generation werden zusammen etwa 2 Milliarden Euro Jahresumsatz machen.

