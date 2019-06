Siemens will in Energiegeschäft weitere 2.700 Jobs abbauen

Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Auf dem Weg zur Abspaltung der Siemens-Energiesparte Gas and Power gehen über das Turbinengeschäft hinaus Tausende weitere Jobs verloren. Weltweit 2.700 Mitarbeiter in der Stromübertragung und im Projektgeschäft will die Konzernführung abbauen, um die Kapazitäten an die erwartete Marktentwicklung anzupassen. 1.400 Stellen sollen allein in Deutschland wegfallen, wie der Technologiekonzern aus München nach einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses mitteilte, wo die Konzernführung ihre Pläne den Arbeitnehmern vorstellte.

Der Stellenabbau soll möglichst sozialverträglich umgesetzt werden und ist Teil eines ganzen Paketes von Maßnahmen, mit denen Siemens die Kosten der Energiesparte bis zum Geschäftsjahr 2023 um 500 Millionen Euro drücken will. 200 Millionen Euro davon sollen durch Synergien und Kapazitätsanpassungen eingespart werden, hieß es jetzt. Weitere 100 Millionen werden bei der Neuaufstellung in den Regionen erwartet, die übrigen 200 Millionen sollen Einsparungen bei den Supportfunktionen bringen.

Siemens-Vorstandsmitglied Lisa Davis sagte, mit den geplanten Maßnahmen "können wir... unsere Wettbewerbsfähigkeit im Energiemarkt erhöhen und unser Geschäft besser sichern." Siemens will sein Energiegeschäft bekanntlich ausgliedern und im September nächsten Jahres als eigenständiges Unternehmen mehrheitlich an die Börse bringen. Als Mitgift bekommt es die 59-prozentige Beteiligung am Windradhersteller Siemens Gamesa. Die Pläne dazu sind Teil eines größeren Konzernumbaus, den Vorstandschef Joe Kaeser Anfang Mai vorgestellt hat.

Insgesamt will Siemens die Kosten dabei konzernweit in den nächsten vier Jahren um 2,2 Milliarden Euro drücken. 1 Milliarde Euro davon entfallen auf das Energiegeschäft. Die ersten 500 Millionen realisiert das Unternehmen allerdings bereits im Kraftwerksgeschäft, wo 6.100 Stellen abgebaut wurden und werden. Für die betroffenen Siemens-Mitarbeiter in Deutschland wurde im vergangenen Herbst ein Interessenausgleich mit den Arbeitnehmern geschlossen. Der muss nun auch für die neuerlichen Streichungen gefunden werden. Zeitnah soll es dazu Gespräche geben.

Trotz der weiteren Stellenstreichungen hält Siemens an der Prognose fest, dass im Zuge der Konzernstrategie Vision 2020+ am Ende netto 10.000 Mitarbeiter mehr bei Siemens beschäftigt sein werden. Insgesamt sollen nach den Plänen von Kaeser 13.100 Stellen in Verwaltung, bei Gas & Power sowie Digital Industries und Smart Infrastructure dem Rotstift zum Opfer fallen. Damit der Plan aufgeht, müssen also 23.000 neue Stellen durch neue, zukunftsträchtige Tätigkeiten entstehen.

