Siemens will sich im November zum Siemens-Energy-Ausstieg äußern

FRANKFURT (Dow Jones)--Noch in diesem Jahr will Siemens über die Details zum Ausstieg bei Siemens Energy entscheiden. "Sehr wahrscheinlich" werde dies auf der Bilanzpressekonferenz im November mitgeteilt, sagte Finanzvorstand Ralf Thomas in der Telefonpressekonferenz zu den Halbjahreszahlen. Klar sei allerdings, dass die verbliebenen 31,9 Prozent an dem Energietechnikkonzern komplett veräußert werden.

"Aus heutiger Sicht ist es schwierig, sich vorzustellen, wie und wann genau welcher Teil unserer Beteiligung veräußert wird", sagte Thomas, verwies jedoch auch auf den sehr geräuschlosen, aber "vollumfänglichen Abverkauf" der 9,9-prozentigen Siemens-Energy-Beteiligung durch den Siemens-Pensionsfonds.

Siemens liegt nach Kursstürzen bei Siemens Energy mit dem Ausstieg hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Da der Technologiekonzern nicht an der Kapitalerhöhung von Siemens Energy zur Finanzierung der Gamesa-Übernahme teilgenommen hat, verwässerte sich die Beteiligung bisher nur um etwas mehr als 3 Prozentpunkte.

