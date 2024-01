Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Vormittag fester

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 11,98 EUR.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 13:34 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,4 Prozent auf 11,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 2.082.971 Siemens Energy-Aktien.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,67 EUR an.

Siemens Energy gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.521,00 EUR – das entspricht einem Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.180,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Siemens Energy Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 05.02.2025.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,202 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich im Plus

DAX aktuell: DAX zum Ende des Freitagshandels freundlich

XETRA-Handel: LUS-DAX nachmittags mit grünem Vorzeichen