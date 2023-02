Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittwochmittag gefragt

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Siemens Energy zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 19,18 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 19,42 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,18 EUR. Zuletzt wechselten 703.262 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Kursplus von 12,94 Prozent wieder erreichen. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 87,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy-Aktie wird bei 23,74 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Siemens Energy am 16.11.2022 vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.02.2023 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Energy-Aktie in Höhe von 0,339 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Siemens Energy-Aktie gefragt: Wasserstoffallianz zwischen Deutschland und Australien

Siemens Gamesa-Aktie: Aktionäre stimmen für Delisting

Siemens Energy-Aktie dreht ins Plus: Deutsche Bank belässt Einstufung von Siemens Energy auf 'Hold'

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy AG

Bildquellen: Siemens Energy AG