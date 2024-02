Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Siemens Energy-Kurs

Die Aktie von Siemens Energy hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siemens Energy-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 13,97 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Siemens Energy-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 13,97 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,97 EUR zu. In der Spitze fiel die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,81 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 68.532 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.05.2023 auf bis zu 24,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,66 Prozent hinzugewinnen. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 6,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Energy-Aktie 54,16 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,47 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 15.11.2023 lud Siemens Energy zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,04 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.521,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.180,00 EUR umgesetzt worden waren.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siemens Energy rechnen Experten am 05.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,282 EUR je Aktie belaufen.

