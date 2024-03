Aktie im Blick

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagvormittag auf grünem Terrain

01.03.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 14,44 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 14,44 EUR. Die Siemens Energy-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,44 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 203.712 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,81 EUR) erklomm das Papier am 31.05.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 71,87 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (6,40 EUR). Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 125,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,056 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,88 EUR aus. Siemens Energy ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,60 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 7.649,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.064,00 EUR umgesetzt worden waren. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.05.2025. Experten gehen davon aus, dass Siemens Energy im Jahr 2024 0,275 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag stärker

