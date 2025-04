Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verteuert sich am Dienstagmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 55,76 EUR zu.

Um 11:48 Uhr ging es für das Siemens Energy-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 55,76 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 56,22 EUR. Bei 55,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 788.644 Siemens Energy-Aktien.

Bei 64,56 EUR markierte der Titel am 17.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,78 Prozent hinzugewinnen. Am 17.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Energy-Aktie derzeit noch 70,36 Prozent Luft nach unten.

Siemens Energy-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,051 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,50 EUR aus.

Siemens Energy ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,79 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 8,94 Mrd. EUR gegenüber 7,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,806 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

