Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 54,86 EUR zu.

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 54,86 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 55,26 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 151.049 Siemens Energy-Aktien.

Am 17.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,56 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 15,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 16,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 69,87 Prozent würde die Siemens Energy-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,051 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,50 EUR aus.

Siemens Energy ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 1,79 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 8,94 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 vorlegen. Siemens Energy dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,806 EUR je Siemens Energy-Aktie.

