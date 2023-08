Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagnachmittag stärker

Siemens Energy im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 15,54 EUR.

Das Papier von Siemens Energy konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 15,54 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Energy-Aktie bei 15,63 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,43 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.816.773 Siemens Energy-Aktien.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens Energy-Aktie liegt somit 37,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,25 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,74 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy gewährte am 15.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 8.028,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Energy 6.582,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 07.08.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Siemens Energy rechnen Experten am 05.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -1,166 EUR je Siemens Energy-Aktie.

