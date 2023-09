Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag mit Aufschlag

So bewegt sich Siemens Energy

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 13,18 EUR zu.

Um 11:47 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 13,18 EUR nach oben. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 13,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 13,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 447.145 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 88,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (10,25 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Energy-Aktie 28,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,53 EUR.

Am 07.08.2023 äußerte sich Siemens Energy zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7.506,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.279,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Energy am 15.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Siemens Energy.

2023 dürfte Siemens Energy einen Verlust von -3,696 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Orsted-Aktie im freien Fall: Orsted warnt vor Wertberichtigungen - RWE-Aktie, E.ON-Aktie & Co. belastet

SAP-Aktie stärker: Gina Vargiu-Breuer wird neue SAP-Personalchefin

Siemens Energy-Aktie im Minus: Rheinenergie und Siemens Energy testen Betrieb von Gasturbinen mit Wasserstoff