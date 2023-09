Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Freitagvormittag auf grünem Terrain

So bewegt sich Siemens Energy

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Energy. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 13,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 13,20 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 13,24 EUR. Mit einem Wert von 13,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 59.902 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,81 EUR an. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 87,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 10,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.10.2022). Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 22,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,53 EUR aus.

Am 07.08.2023 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,42 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.506,00 EUR im Vergleich zu 7.279,00 EUR im Vorjahresquartal.

Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 vorlegen. Am 13.11.2024 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Siemens Energy im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,696 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Orsted-Aktie im freien Fall: Orsted warnt vor Wertberichtigungen - RWE-Aktie, E.ON-Aktie & Co. belastet

SAP-Aktie stärker: Gina Vargiu-Breuer wird neue SAP-Personalchefin

Siemens Energy-Aktie im Minus: Rheinenergie und Siemens Energy testen Betrieb von Gasturbinen mit Wasserstoff