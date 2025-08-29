Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagnachmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens Energy gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Energy-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 89,04 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 89,04 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Energy-Aktie bis auf 88,56 EUR. Bei 90,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.034.795 Siemens Energy-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 104,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2025 erreicht. 17,76 Prozent Plus fehlen der Siemens Energy-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 23,70 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 275,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Energy-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,430 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 70,14 EUR an.

Siemens Energy gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 EUR gegenüber -0,16 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,75 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 18.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,53 EUR je Aktie in den Siemens Energy-Büchern.

